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: 'den Josef de açıklaması

Haberi: Transferde flaş gelişme! Kulübü, Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de 'yı başka takıma planlamalarında bulunmadığını bildirdi.

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Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Futbolcumuz Josef de 'ya bir teklif yapıldığı ve kulübümüzün bu teklifi kabul ettiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Josef de Souza takımımız için önemli bir yere sahip olup, kulübümüzün, futbolcumuza dair böyle bir planlaması bulunmamaktadır." denildi.



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  • 22 Ağustos 2018, Çarşamba 19:16
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