Yol Durumu
  1. F.Bahçe'nin yeni golcüsü yarın İstanbul'da!

Başkan Yardımcısı Oktay'dan lara tebrik

Başkan Yardımcısı , " Şampiyonası"nda dereceye giren ları tebrik etti.

Etiketler: , , , , , ,
  • 22 Ağustos 2018, Çarşamba 18:51
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar