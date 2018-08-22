UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Partizan'la karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta Ryan Babel, kamp kadrosuna dahil edilmedi. Öte yandan cezası bulunan Alvaro Negredo ve hafif sakatlığı bulunan Jeremain Lens de kadroda yer almadı
Babel'in cezası ya da sakatlığının bulunmadığı belirtildi.
Ayrıntılar gelecek...
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