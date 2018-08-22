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Son dakika: Babel, maçı kadrosunda yok!

Beşiktaşta büyük sürpriz! Kadroya alınmadı

Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 'la karşı karşıya gelecek olan 'ta , kamp kadrosuna dahil edilmedi. Öte yandan cezası bulunan Alvaro ve hafif sakatlığı bulunan de kadroda yer almadı

Babel'in cezası ya da sakatlığının bulunmadığı belirtildi.

Ayrıntılar gelecek...

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  • 22 Ağustos 2018, Çarşamba 13:40
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