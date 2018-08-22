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yönetimi 'ı veto etti

'ta golcü arayışları devam ederken Siyah-Beyazlı kulüp ile ilgili kararını verdi. Buna göre 'in ini istediği tecrübeli isim yönetim tarafından veto edildi. Beşiktaş, santrafor transferi için Avrupa pazarına yöneldi.

İşte Beşiktaşın Burak Yılmaz kararı!

çalışmalarını sürdüren 'ta golcü arayışı sürüyor. Siyah Beyazlılarda Trabzonspor'un golcüsü 'ın ismi öne çıkmıştı. Skorer'in edindiği bilgiye göre; 'in transferini ısrarla istediği tecrübeli futbolcuya yönetim sıcak bakmadı ve Burak Yılmaz transferi rafa kalktı.

Bordo-Mavili ekipte yıllık 3 milyon 550 bin Euro kazanan golcü futbolcunun maliyeti de transferin veto edilmesinde büyük etken...

Öte yandan Beşiktaş'ta mevcut santraforlardan Vagner Love için Göztepe ile görüşmeler sürüyor. Love'un 1 yıllığına İzmir ekibine kiralanması bekleniyor. Negredo'nun satışı için ise çalışmalar sürüyor. Beşiktaş bu iki ismi elden çıkarıp golcü transferi için Avrupa pazarına yönelecek.

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  • 22 Ağustos 2018, Çarşamba 12:23
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