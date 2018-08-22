Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta golcü arayışı sürüyor. Siyah Beyazlılarda Trabzonspor'un golcüsü Burak Yılmaz'ın ismi öne çıkmıştı. Skorer'in edindiği bilgiye göre; Şenol Güneş'in transferini ısrarla istediği tecrübeli futbolcuya yönetim sıcak bakmadı ve Burak Yılmaz transferi rafa kalktı.



Bordo-Mavili ekipte yıllık 3 milyon 550 bin Euro kazanan golcü futbolcunun maliyeti de transferin veto edilmesinde büyük etken...



Öte yandan Beşiktaş'ta mevcut santraforlardan Vagner Love için Göztepe ile görüşmeler sürüyor. Love'un 1 yıllığına İzmir ekibine kiralanması bekleniyor. Negredo'nun satışı için ise çalışmalar sürüyor. Beşiktaş bu iki ismi elden çıkarıp golcü transferi için Avrupa pazarına yönelecek.