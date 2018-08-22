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F.Bahçe'nin yeni golcüsü yarın 'a geliyor

, forvet inde mutlu sona ulaşmak üzere! 'nin Zurich ekibinde forma giyen 24 yaşındaki ile anlaşma sağladı! Golcü oyuncu yarın saat 14.00'te 'a gelecek.

F.Bahçenin yeni golcüsü yarın İstanbulda!

Son olarak Islam Slimani'yi kiralık olarak kadrosuna katan , 'nin Zurich ekibinde forma giyen 24 yaşındaki ile anlaşma sağladı! Golcü oyuncu yarın saat 14.00'te 'a gelecek.

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile görüştüklerini ancak geri dönüş alamadıkları için görüşmelerinden vazgeçtiklerini açıklayan FC Zürich, Michael Frey'in takımda kalacağını açıklamıştı. Daha sonra çıkan haberlere göre ise Frey, Fenerbahçe için ısrarını sürdürünce antrenmanlara çıkmamaya başlamıştı. Antrenmanlara çıkmayan Frey, Zurich Ludovic Magnin tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

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  • 22 Ağustos 2018, Çarşamba 18:17
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