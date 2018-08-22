Son olarak Islam Slimani'yi kiralık olarak kadrosuna katan Fenerbahçe, İsviçre'nin Zurich ekibinde forma giyen 24 yaşındaki Michael Frey ile anlaşma sağladı! Golcü oyuncu yarın saat 14.00'te İstanbul'a gelecek.

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile görüştüklerini ancak geri dönüş alamadıkları için transfer görüşmelerinden vazgeçtiklerini açıklayan FC Zürich, Michael Frey'in takımda kalacağını açıklamıştı. Daha sonra çıkan haberlere göre ise Frey, Fenerbahçe için ısrarını sürdürünce antrenmanlara çıkmamaya başlamıştı. Antrenmanlara çıkmayan Frey, Zurich Teknik Direktörü Ludovic Magnin tarafından kadro dışı bırakılmıştı.