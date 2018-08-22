Futbol Federasyonu Ceferin'i destekliyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 43'üncüsü yapılacak olan UEFA Kongresi'ndeki başkanlık seçiminde Aleksander Ceferin'i destekleyeceğini açıkladı. Açıklamada, "TFF, Avrupa futbolunda sağlanan istikrarlı yönetimin gerekse yürütülen önemli projelerin devamlılığı açısından Ceferin'in göreve devam etmesini istemektedir" denildi.



​BURSASPOR TRANSFERDE 670 BİN EURO ARTIDA!

Geçtiğimiz sezon kiralıklar dışında takımdan ayrılan 8 oyuncudan gelir sağlayamayan Bursaspor, bu sezon sattığı 4 oyuncusundan 4 milyon 670 bin Euro gelir elde etti. Zarar edilen tek oyuncu Delarge oldu. Timsah, 400 bin Euro'ya satın aldığı Delarge'ı 170 bin Euro'ya Qarabağ Ağdam'a satmıştı.



​ DARÜŞŞAFAKA ABD'Lİ FORVET EVANS'I ALDI

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Darüşşafaka, ABD'li forvet Jeremy Evans'ı kadrosuna kattı. 2,06 metre boyundaki oyuncu ile 1 yıllık anlaşma sağlandı. 30 yaşındaki Evans, Utah Jazz, Dallas Mavericks ve Atlanta Hawks formaları giydi. Tecrübeli basketbolcu, Avrupa'da ise Rusya'nın Khimki takımı ile 2016-2017 sezonunda ULEB Avrupa Kupası tecrübesi edindi.



ZÜBEYDE SÜPÜRGECİ VE HAMİDE KURT'TAN REKOR

Almanya'daki Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda dün Türkiye, iki altın ve bir gümüş madalya kazandı. T54 kategorisi 200 metrede Zübeyde Süpürgeci, ilk sırada yer aldı ve şampiyona rekoru kırdı. T53 kategorisi 200 finalinde ise Hamide Kurt rekorla altına uzandı. Aynı yarışta yer alan Zeynep Acet ise gümüş kazandı.



ARSENE WENGER ÖZEL OLARAK KORUNUYOR!

İngilitere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'i 22 yıl çalıştıran Arsene Wenger'in statlarda özel güvenlik tarafından korunduğu ortaya çıktı. İngiliz basınında yer alan habere göre, artan terör tehdidi nedeniyle 2016 yılından itibaren 68 yaşındaki teknik adama bütün maçlarda koruma verildiği ortaya çıktı.