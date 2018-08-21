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Terim’in istediği forvet

Forvet i için yönetime sürekli pres yapan , ismi üzerinde duruyor. Yönetim, sözleşmesi 2019'da bitecek olan genç futbolcuyu düşük bir maliyetle bitirmeyi planlıyor

Terim’in istediği forvet Divock Origi
Emre Akbaba'yı kadrosuna katan, Badou Ndiaye ile de anlaşan Galatasaray durmak bilmiyor... Sarı- Kırmızılılar şimdi de teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla istediği forvet ini bitirmeye çalışıyor... Alınan bilgilere göre gündemdeki isim Liverpool'lu Divock Origi.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Terim'in Gomis'ten farklı profilde çabuk ve teknik bir forvet istemesi sonrası Belçikalı yıldıza kanca atan yönetim, Liverpool'la pazarlıklarını sürdürüyor



1 YIL SONRA SERBEST KALIYOR
Cimbom, sözleşmesi 1 yıl sonra sona erecek olan 23 yaşındaki Origi'yi düşük bir maliyete bitirmek istiyor... Liverpool'un genç yıldızın sözleşmesini uzatıp kiralama ihtimalinin de olduğu ifade ediliyor.

GEÇEN SEZON WOLFSBURG'TAYDI
Geçen sezon kiralık olarak Wolfsburg formasını giyen Origi 31 maçta 6 gol atmıştı. Liverpool, Belçikalı forveti 2014'de 12 milyon Euro'ya Lille'den transfer etmişti.
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