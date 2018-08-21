Benim için Fenerbahçe defteri kapanmıştır

Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım, NTV'nin bayram programı En Güzel Buluşmalar'da Tuğba Dural'ın konuğu oldu. Fenerbahçe defterinin kendisi için artık kapandığını ifade eden Aziz Yıldırım, "Bundan sonra yalnızca Fenerbahçe taraftarıyım. Fenerbahçe iyi, mutlu netice alırsa sevinirim kötü netice alırsa da üzülürüm" dedi.
ASLA YER ALMAM
Fenerbahçe'ye ilgisinin başkanlıktaki gibi olamayacağını vurgulayan Aziz Yıldırım, "Bundan sonra Fenerbahçe politikalarının içinde de yer almam. Benim düşüncelerim ayrıdır. Gelen yönetimler rahatça çalışırlar, görevlerini yaparlar. Onlar da yeni insanlara devrederler" diye konuştu.
CEVAP VERİRİM
Fenerbahçe ile ilgili kendisine sataşılmadığı ve karalama yapılmadığı sürece hiçbir yorumda bulunmayacağını ifade eden Yıldırım, "Ancak bana karşı yanlış birşey söylenirse onlara cevap veririm" ifadesini kullandı.
BAŞKANLIĞI NORMALDE BEN BIRAKMALIYDIM
Aziz Yıldırım başkanlığı normalde kendisinin bırakması gerektiğini söyledi. Eski başkan, "Çünkü ben Fenerbahçe için yapacağımı zaten yaptım. Kulübüm için her şeyi yerine getirdim" ifadesini kullandı.
ALİ KOÇ'A KIRGIN DEĞİLİM
Fenerbahçe'nin efsanevi başkanı Aziz Yıldırım, kendisine sorulan "Ali Koç'a kırgın mısınız?" sorusuna, "Yoo asla böyle birşey yok. Benim işim bitmiştir. Benim öyle takılacak bir konum yok" diye konuştu.
MUTLU OLACAĞIM
Eski başkan Aziz Yıldırım bundan sonra Fenerbahçe'nin bir taraftarı olmaya devam edeceğini vurgulayarak, "Takımımın aldığı başarılı sonuçlarla mutlu olacağım. Kötü sonuçlarda da üzüleceğim" ifadesini kullandı.
KIZI YAZ'LA VAKİT GEÇİRİYOR
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım başkanlığı bıraktıktan sonra en küçük kızı Yaz'la daha çok ilgilenme fırsatı buldu. NTV'de Tuğba Dural'ın konuğu olan eski başkan Aziz Yıldırım Fenerbahçe'yi bundan sonra iyi bir taraftar olarak takip edeceğini ifade etti.
YILDIRIM 20 YILA DAMGA VURDU
Fenerbahçe'de 20 yıl başkanlık yapan eski başkan Aziz Yıldırım başkanlığı kendisinin bırakması gerektiğini söyledi.
ASLA YER ALMAM
Fenerbahçe'ye ilgisinin başkanlıktaki gibi olamayacağını vurgulayan Aziz Yıldırım, "Bundan sonra Fenerbahçe politikalarının içinde de yer almam. Benim düşüncelerim ayrıdır. Gelen yönetimler rahatça çalışırlar, görevlerini yaparlar. Onlar da yeni insanlara devrederler" diye konuştu.
CEVAP VERİRİM
Fenerbahçe ile ilgili kendisine sataşılmadığı ve karalama yapılmadığı sürece hiçbir yorumda bulunmayacağını ifade eden Yıldırım, "Ancak bana karşı yanlış birşey söylenirse onlara cevap veririm" ifadesini kullandı.
BAŞKANLIĞI NORMALDE BEN BIRAKMALIYDIM
Aziz Yıldırım başkanlığı normalde kendisinin bırakması gerektiğini söyledi. Eski başkan, "Çünkü ben Fenerbahçe için yapacağımı zaten yaptım. Kulübüm için her şeyi yerine getirdim" ifadesini kullandı.
ALİ KOÇ'A KIRGIN DEĞİLİM
Fenerbahçe'nin efsanevi başkanı Aziz Yıldırım, kendisine sorulan "Ali Koç'a kırgın mısınız?" sorusuna, "Yoo asla böyle birşey yok. Benim işim bitmiştir. Benim öyle takılacak bir konum yok" diye konuştu.
MUTLU OLACAĞIM
Eski başkan Aziz Yıldırım bundan sonra Fenerbahçe'nin bir taraftarı olmaya devam edeceğini vurgulayarak, "Takımımın aldığı başarılı sonuçlarla mutlu olacağım. Kötü sonuçlarda da üzüleceğim" ifadesini kullandı.
KIZI YAZ'LA VAKİT GEÇİRİYOR
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım başkanlığı bıraktıktan sonra en küçük kızı Yaz'la daha çok ilgilenme fırsatı buldu. NTV'de Tuğba Dural'ın konuğu olan eski başkan Aziz Yıldırım Fenerbahçe'yi bundan sonra iyi bir taraftar olarak takip edeceğini ifade etti.
YILDIRIM 20 YILA DAMGA VURDU
Fenerbahçe'de 20 yıl başkanlık yapan eski başkan Aziz Yıldırım başkanlığı kendisinin bırakması gerektiğini söyledi.
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