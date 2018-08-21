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Nwakaeme 3 sene için Trabzon’da

forvet 3 senelik imza attı

Nwakaeme 3 sene için Trabzon’da
Trabzonspor'un Hapoel Beer Sheva takımından transfer ettiği Njieryalı forvet Anthony Nwakaeme için Trabzon Atatürk Köşkü'nde imza töreni yapıldı. Nwakaeme imzadan sonra, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Takımın da başarılı olmak için hırsı var. Beni bu da motive ediyor. maçında taraftar ve atmosfer harikaydı" dedi.



BONSERVİS BEDELİ 1.1 MİLYON EURO
Trabzonspor ​Nwakaeme için kulübü Hapoel Beer Sheva'ya 1,1 bonservis bedeli ödeyecek. 3 yıl için toplam 2 milyon 821 bin garanti ücret alacak.
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