Erzurum maçında sakatlanan Lens'in leğen kemiğine aldığı darbeden dolayı ödem ve kanama oluştuğu öğrenildi. Lens'in 2-3 gün içinde takımla birlikte çalışmalara başlayacağı ama Partizan önünde oynamasının zor olduğu öğrenildi.
Lens Partizan karşısında bir ihtimal
Etiketler: Erzurum
- 21 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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