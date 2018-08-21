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Lens Partizan karşısında bir ihtimal

Lens Partizan karşısında bir ihtimal
Erzurum maçında sakatlanan Lens'in leğen kemiğine aldığı darbeden dolayı ödem ve kanama oluştuğu öğrenildi. Lens'in 2-3 gün içinde takımla birlikte çalışmalara başlayacağı ama Partizan önünde oynamasının zor olduğu öğrenildi.
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