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ile anlaşma sağladı

'ın İspanyol yıldızı Alvaro , Ligi ekibi ile anlaşmaya vardı. Negredo'nun yarın siyah-beyazlı takıma veda edeceği belirtildi. Al Nassr son olarak 'den Giuliano'yu 10,5 milyon euro'ya transfer etmişti

Beşiktaşta flaş ayrılık!
'ta satış listesinin üst sırasındaki Alvaro yolcusu.

Bein Sports Genel Yayın Yönetmeni Şansal Büyüka, İspanyol yıldızın yarın takımdan ayrılacağını açıkladı. Büyüka, "Alvaro Negredo için Beşiktaş % 95 ihtimalle 'a satıldı. Yüzde 5 yanılma payı var. Yarın vedalaşıyor." ifadelerini kullandı.
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  • 20 Ağustos 2018, Pazartesi 21:31
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