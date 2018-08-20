Beşiktaş'ta satış listesinin üst sırasındaki Alvaro Negredo Suudi Arabistan yolcusu.
Bein Sports Genel Yayın Yönetmeni Şansal Büyüka, İspanyol yıldızın yarın takımdan ayrılacağını açıkladı. Büyüka, "Alvaro Negredo için Beşiktaş % 95 ihtimalle Al Nassr'a satıldı. Yüzde 5 yanılma payı var. Yarın vedalaşıyor." ifadelerini kullandı.
Bein Sports Genel Yayın Yönetmeni Şansal Büyüka, İspanyol yıldızın yarın takımdan ayrılacağını açıkladı. Büyüka, "Alvaro Negredo için Beşiktaş % 95 ihtimalle Al Nassr'a satıldı. Yüzde 5 yanılma payı var. Yarın vedalaşıyor." ifadelerini kullandı.
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