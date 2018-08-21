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’de izin sona erdi

Sarı-Lacivertliler, 1 günlük iznin ardından ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün başladı

Fenerbahçe’de izin sona erdi
Süper Lig'in 2. haftasında Evkur 'a 1-0 kaybeden , Göztepe maçı hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından dün yaptığı antrenmanla başladı.

KANARYA PAS ÇALIŞTI
Phillip Cocu yönetimindeki antrenmanda Yeni Malatyaspor mücadelesinde ilk 11'de görev alan futbolcular, yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından, kısa mesafede pas organizasyonları yaptı. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla birlikte tamamlandı.
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