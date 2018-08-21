Fenerbahçe’de izin sona erdi

Süper Lig'in 2. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0 kaybeden Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından dün yaptığı antrenmanla başladı.
KANARYA PAS ÇALIŞTI
Phillip Cocu yönetimindeki antrenmanda Yeni Malatyaspor mücadelesinde ilk 11'de görev alan futbolcular, yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından, kısa mesafede pas organizasyonları yaptı. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla birlikte tamamlandı.
KANARYA PAS ÇALIŞTI
Phillip Cocu yönetimindeki antrenmanda Yeni Malatyaspor mücadelesinde ilk 11'de görev alan futbolcular, yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından, kısa mesafede pas organizasyonları yaptı. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla birlikte tamamlandı.
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