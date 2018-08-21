Feghouli’nin bileti cebinde

Hem UEFA ile yaptığı Finansal Fair Play anlaşması hem de yeni transferlere kaynak oluşturmak için futbolcu satmak zorunda olan Galatasaray'da kurban belli oldu!
İSTEKSİZ&FORMSUZ
Sarı-Kırmızılılar geçen sezon başında çok büyük umutlarla transfer edilen Sofiane Feghouli'yi gözden çıkarmış durumda... Bu kararın alınmasında ilk etken, sağ kanattaki alternatif çokluğu. Teknik direktör Fatih Terim, Feghouli'nin bölgesinde Onyekuru, Rodrigues, Emre Akbaba, Sinan Gümüş ve Yunus Akgün'ü oynatabileceğini yönetime bildirdi. Ayrıca Cezayirli futbolcunun kötü performansı ve isteksiz tavırları da bu kararda etkili oldu.
YOĞUN MESAİ VAR
Yöneticiler şu anda Katar ve Suudi Arabistan kulüpleri ile masada... Sarı-Kırmızılılar transferin kapanmasına kısa süre kala Sofiane Feghouli'yi iyi bir rakama satmak için çok yoğun bir mesai harcıyor.
İSTEKSİZ&FORMSUZ
Sarı-Kırmızılılar geçen sezon başında çok büyük umutlarla transfer edilen Sofiane Feghouli'yi gözden çıkarmış durumda... Bu kararın alınmasında ilk etken, sağ kanattaki alternatif çokluğu. Teknik direktör Fatih Terim, Feghouli'nin bölgesinde Onyekuru, Rodrigues, Emre Akbaba, Sinan Gümüş ve Yunus Akgün'ü oynatabileceğini yönetime bildirdi. Ayrıca Cezayirli futbolcunun kötü performansı ve isteksiz tavırları da bu kararda etkili oldu.
YOĞUN MESAİ VAR
Yöneticiler şu anda Katar ve Suudi Arabistan kulüpleri ile masada... Sarı-Kırmızılılar transferin kapanmasına kısa süre kala Sofiane Feghouli'yi iyi bir rakama satmak için çok yoğun bir mesai harcıyor.
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