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’ın yeni koçu 61’lik

Beşiktaş’ın yeni koçu 61’lik Dusko Ivanovic
Beşiktaş Sompo Japan'da başantrenörlük görevine, tecrübeli teknik adam Dusko Ivanovic getirildi. 61 yaşındaki Karadağlı çalıştırıcı ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. Antrenörük kariyerine 1997- 1998 sezonunda 'nin Fribourg takımında başlayan , , ve liglerinde görev aldı.
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