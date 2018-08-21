Beşiktaş Sompo Japan'da başantrenörlük görevine, tecrübeli teknik adam Dusko Ivanovic getirildi. 61 yaşındaki Karadağlı çalıştırıcı ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. Antrenörük kariyerine 1997- 1998 sezonunda İsviçre'nin Fribourg takımında başlayan Dusko Ivanovic, İspanya, Rusya ve Yunanistan liglerinde görev aldı.
Beşiktaş’ın yeni koçu 61’lik Dusko Ivanovic
Etiketler: Beşiktaş , Dusko Ivanovic , İspanya , Yunanistan , Rusya , İsviçre
- 21 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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