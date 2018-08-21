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’e Paşa tokadı

İlk haftayı galibiyetle kapatan 2 ekibin kapışmasında Diagne’nin penaltısıyla öne geçti. Napoleoni ile eşitliği sağladı. Ancak 90+2’de bir kez daha sahneye çıkan Diagne, Paşa’yı zafere taşıdı

Başakşehir’e Paşa tokadı
Başakşehir ​ önünde yıkıldı... Ligin ilk haftasında 'u 2-0 yenen ekibi Kasımpaşa'ya deplasmanda 2-1 yenildi. 15'te Adebayor'un attığı gol faul gerekçesiyle iptal edildi. 44'te de Ben Youssef'in ağlara gönderdiği top ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Karşılaşmanın ilk devresi 0-0 bitti. 60'da Visca'nın sert vuruşunu kaleci Ramazan güçlükle çeldi.

PENALTI GOLÜ
65'te Diagne Kasımpaşa'yı penaltıyla1-0 öne geçirdi. 85'te Adebayor'un indirdiği topu Napoleoni tamamladı: 1-1. 90+2'de Diagne topu bir kez daha ağlara yolladı ve Kasımpaşa maçı 2-1 galip bitirdi.
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