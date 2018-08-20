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Partizan-Beşiktaş maçı seyircisiz oynanacak!

Tottenham maçında taraftarın ırkçı söylemleri nedeni ile ’na sevk edilen Partizan, seyircisiz oynama cezası aldı. Partizan-Beşiktaş maçı seyircisiz oynanacak.

UEFA açıkladı! Partizan - Beşiktaş maçı...
Tottenham maçında taraftarın ırkçı söylemleri nedeni ile 'na sevk edilen Partizan, seyircisiz oynama cezası aldı. Partizan-Beşiktaş maçı seyircisiz oynanacak.
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  • 20 Ağustos 2018, Pazartesi 20:33
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