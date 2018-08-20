Tottenham maçında taraftarın ırkçı söylemleri nedeni ile UEFA Disiplin Kurulu'na sevk edilen Partizan, seyircisiz oynama cezası aldı. Partizan-Beşiktaş maçı seyircisiz oynanacak.
Partizan-Beşiktaş maçı seyircisiz oynanacak!
Tottenham maçında taraftarın ırkçı söylemleri nedeni ile UEFA Disiplin Kurulu’na sevk edilen Partizan, seyircisiz oynama cezası aldı. Partizan-Beşiktaş maçı seyircisiz oynanacak.
Etiketler: Disiplin Kurulu , UEFA
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.