Giuliano resmen Al-Nassr'da

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Giuliano'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Suudi Arabistan takımı Al-Nassr, Fenerbahçe'den Giuliano Victor de Paula'yı kadrosuna kattığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.



Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldız futbolcusu Giuliano'nun yeni adresi resmen belli oldu. Giuliano, kendisini 3 yıllığına Al-Nassr'a bağlayan sözleşmeye imza attı. Suudi Arabistan ekibi, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı video ile Brezilyalı yıldız futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.



Fenerbahçe Kulübü dün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, Giuliano'nun Al-Nassr'a transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurmuştu.



BONSERVİS BEDELİ 10 MİLYON 500 BİN EURO

Fenerbahçe, Giuliano'nun Al Nassr'a 10 milyon 500 bin euro karşılığında transfer olduğunu açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Giuliano Victor de Paula'nın Suudi Arabistan Kulübü Al Nassr FC'ye, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 10.500.000 € (Onmilyonbeşyüzbin Euro) bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır."