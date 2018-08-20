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- Başakşehir |CANLI

'in ikinci haftasının kapanış maçında evinde 'i ağırlıyor. Geçen hafta 'u mağlup eden Başakşehir'de hedef mutlak galibiyet.Maçın canlı anlatımı takvim.com.tr'de...

Kasımpaşa - Başakşehir |CANLI

'in ikinci haftasının kapanış maçında evinde 'i ağırlıyor. Geçen hafta 'u mağlup eden Başakşehir'de mutlak hedef galibiyet. Medipol Başakşehir takımında maç öncesi 3 eksik bulunuyor. Geçen sezondan cezaları süren , Marcio Mossoro ile ameliyat edilen Alparslan Erdem Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

Kasımpaşa - Medipol Başakşehir maçının hakemi .




İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Ben Youssef, Veigneau, Sadiku, İlhan, , Eduok, Trezeguet, Diagne

Medipol Başakşehir: Mert, Caicara, da Costa, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, İrfan Can, Kerim Frei, Adebayor

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  • 20 Ağustos 2018, Pazartesi 19:08
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