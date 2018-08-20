Kartal’la şaka olmaz

Kartal ikide iki yaptı... Lige Akhisar galibiyetiyle başlayan Beşiktaş dün de Erzurum'da 3-1 kazanarak puanını 6'ya çıkardı. İlk yarıda çok kötü oynayan Siyah-Beyazlılar tel tel döküldü. 16. dakikada Beşiktaş ceza sahası içindeki karambolde Scuk penaltı noktasının gerisinden sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.



​ SCUK'UN FÜZESİ ÜST DİREKTE

31. dakikada ceza sahası gerisinde kaleyi karşıdan gören noktada topla buluşan Scuk'ın sert vuruşu üst direkten döndü. 34. dakikada Emrah'ın sol çaprazadan sert şutunda Tolga mutlak bir golü önledi.



​ GÖKHAN'IN GOLÜ MORAL OLDU

BEŞİKTAŞ ikinci yarıya çok hızlı başladı... Siyah-Beyazlılar 53. dakikada beraberliği yakaladı. Quaresma'nın sağ kanattan köşe vuruşunda Gökhan Gönül şık bir kafa vuruşu yaptı ve ağları sarstı: 1-1.



​ NEGREDO YİNE SAHNE ALDI

77'DE Quaresma ortaladı, Negredo topuğuyla harika bir vuruş yaparak Beşiktaş'ı öne geçirdi: 1-2. 84'de kaleci Hakan, Lens'i düşürünce hakem 'penaltı' dedi. Quaresma penaltıdan skoru belirledi: 1-3.