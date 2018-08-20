Trabzonspor'un anlaşma sağladığı Nijeryalı forvet Anthony Nwakaeme bugün resmi sözleşmeyi imzalayacak. İsrail Ligi takımlarından Hapoel Beer Sheva'dan transfer edilen Nwakaeme İsrail ekibiyle çıktığı 119 karşılaşmada 43 kez fileleri sarsarken 24 asist yaparak oldukça başarılı bir performans göstermişti.
Anthony Nwakaeme bugün imzalıyor
Etiketler: Anthony Nwakaeme , İsrail , Trabzonspor
- 20 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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