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bugün imzalıyor

Anthony Nwakaeme bugün imzalıyor
'un anlaşma sağladığı Nijeryalı forvet Anthony Nwakaeme bugün resmi sözleşmeyi imzalayacak. İsrail Ligi takımlarından Hapoel Beer Sheva'dan transfer edilen Nwakaeme İsrail ekibiyle çıktığı 119 karşılaşmada 43 kez fileleri sarsarken 24 asist yaparak oldukça başarılı bir performans göstermişti.
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  • 20 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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