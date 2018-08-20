El Matador’dan müthiş bir topuk

Beşiktaş'ın tartışılan forveti Negredo kendine geldi... 3 gün önce Lask Linz'le oynanan Avrupa Ligi maçınının son dakikasında attığı golle takımına turu getiren İspanyol yıldız dün de sahne aldı. 77. dakikada Quaresma'nın sağdan yaptığı ortaya topukla harika bir vuruş yapan Negredo, Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirdi.



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Takımda kalıp kalmayacağı ile ilgili Negredo maç sonunda, "Bu konuda karar bana ait değil" dedi.