Yol Durumu
  1. Kartal geç açıldı
  2. Flaş adam

El Matador’dan müthiş bir topuk

3 gün önce Lask Linz deplasmanında Beşiktaş’a turu getiren Alvaro dün de sahne aldı. İspanyol yıldız Quaresma’nın ortasında harika bir topuk golü attı...

EL MATADOR’DAN MÜTHİŞ BİR TOPUK
Beşiktaş'ın tartışılan forveti Negredo kendine geldi... 3 gün önce Lask Linz'le oynanan Avrupa Ligi maçınının son dakikasında attığı golle takımına turu getiren İspanyol yıldız dün de sahne aldı. 77. dakikada Quaresma'nın sağdan yaptığı ortaya topukla harika bir vuruş yapan Negredo, Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirdi.

GİDECEK Mİ?
Takımda kalıp kalmayacağı ile ilgili Negredo maç sonunda, "Bu konuda karar bana ait değil" dedi.
Etiketler:
  • 20 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar