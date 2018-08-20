Henry'den altın vuruş!

Aslan 1 attı, 3 aldı!.. Son şampiyon Galatasaray, TT Stadı'nda Göztepe'yi 1-0 yenerek 2'de 2 yaptı. 6. dakikada sol kanatta buluştuğu topla ceza sahasına giren Yasin Öztekin'in yerden vuruşu Muslera'da kaldı. 19. dakikada sağ kanatta son çizgiye inen Belhanda'nın ortasında, ceza sahası yayı içinde topla buluşan Nagatomo'nun şutu kaleci Göktuğ'da kaldı.



YASİN ÖNEMLİ FIRSATI HARCADI

Aynı dakika içinde Yasin'in çok müsait pozisyonda şutu Muslera'nın üzerine gitti. 42. dakikada Galatasaray öne geçti. Fernando'nun pasıyla savunma arkasına sarkan Onyekuru harika bir vuruşla skoru 1-0 yaptı.



Tayfur'un kafası direkte!

47. dakikada Maicon'un etkili frikiği üst ağlarda kaldı. 56. dakikada Gomis'ten önce son anda araya Traore girdi. 58. dakikada Göztepe gole çok yaklaştı. Tayfur Bingöl'ün kafa vuruşu üst direkten geri geldi.



EMRE AKBABA GOLE YAKLAŞTI

69. dakikada Emre Akbaba'nın frikiğini kaleci Göktuğ kurtardı. 89. dakikada Onyekuru kesti. Emre topukla vurdu ama top kalecinin üzerine gitti. Karşılaşma da 1-0'lık skorla sona erdi.



​FEGHOULI'YE FORMA YOK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in düşük form grafiği nedeniyle ligin ilk haftasındaki Ankaragücü maçında yedek kulübesinde oturttuğu ve son 10 dakikada şans verdiği Feghouli, dün akşam Göztepe karşısında süre alamadı. Yedek kulübesinde oturan Cezayirli yıldız oyuna girmek için şans beklese de Terim, tercihini Feghouli'den yana kullanmadı.



EMRE AKBABA SAHNE ALDI

Müthiş bir transfer yarışının ardından Alanyaspor'dan transfer edilen Emre Akbaba ayağının tozuyla formayı sırtına geçirdi. İkinci yarının ortasında Sinan Gümüş'ün yerine oyuna giren yıldız futbolcu çok etkili bir performans sergiledi