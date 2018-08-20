Yol Durumu
  1. Rize kaçtı Akhisar yakaladı
  2. Negredo’dan sevgilerle

Allah'ın yardımıyla!

“İlk yarıda Erzurum iyi başladı. Ofansif ve defansif olarak başarılılardı, biz seyrettik. Oyuncularımız daha iyi olmalıydı. Biraz Allah'ın yardımı, biraz zorlayarak maçı kazanmış olduk"

Allahın yardımıyla!
Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş, Erzurum maçı sonrası, "İlk yarıda Erzurum iyi başladı. Ofansif ve defansif olarak başarılılardı, biz seyrettik. 2. yarı ise tam tersi oldu" ifadelerini kullandı.

FUTBOLCULARINA MESAJ VERDİ
Güneş: "Üst üste 3 deplasmana gittik. Oyuncularımız daha iyi olmalıydı. Tempoyla bizi zorlayan takımlara karşı antrenman yapmış olduk ve biraz Allah'ın yardımı, biraz zorlayarak maçı kazanmış olduk."

HENÜZ TAKIM OLAMADIK
Tecrübeli hoca, "Bir değişikliğe gittik 36'da. Bu da bize olumlu yansıdı. Lens, Caner iyi durumda. Daha çok çalışmamız gerekiyor. Daha takım olgusunu tam yerleştirmedik" diyerek sözlerini tamamladı.

ERMAN TOROĞLU 90 ARTI FUTBOL
sakat, tuhaf ve değişik oynuyor. Bir yarıda o takım, bir yarıda o takım. Beşiktaş'ın ne halt yapacağı belli değil. Erzurum'u da anlamak mümkün değil. İlk yarıdaki pozisyonları başka takıma karşı girseler farklı olurdu. İki farklı Beşiktaş izledik.
Etiketler: ,
  • 20 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar