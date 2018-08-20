Allah'ın yardımıyla!

Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş, Erzurum maçı sonrası, "İlk yarıda Erzurum iyi başladı. Ofansif ve defansif olarak başarılılardı, biz seyrettik. 2. yarı ise tam tersi oldu" ifadelerini kullandı.
FUTBOLCULARINA MESAJ VERDİ
Güneş: "Üst üste 3 deplasmana gittik. Oyuncularımız daha iyi olmalıydı. Tempoyla bizi zorlayan takımlara karşı antrenman yapmış olduk ve biraz Allah'ın yardımı, biraz zorlayarak maçı kazanmış olduk."
HENÜZ TAKIM OLAMADIK
Tecrübeli hoca, "Bir değişikliğe gittik 36'da. Bu da bize olumlu yansıdı. Lens, Caner iyi durumda. Daha çok çalışmamız gerekiyor. Daha takım olgusunu tam yerleştirmedik" diyerek sözlerini tamamladı.
ERMAN TOROĞLU 90 ARTI FUTBOL
Beşiktaş sakat, tuhaf ve değişik oynuyor. Bir yarıda o takım, bir yarıda o takım. Beşiktaş'ın ne halt yapacağı belli değil. Erzurum'u da anlamak mümkün değil. İlk yarıdaki pozisyonları başka takıma karşı girseler farklı olurdu. İki farklı Beşiktaş izledik.
FUTBOLCULARINA MESAJ VERDİ
Güneş: "Üst üste 3 deplasmana gittik. Oyuncularımız daha iyi olmalıydı. Tempoyla bizi zorlayan takımlara karşı antrenman yapmış olduk ve biraz Allah'ın yardımı, biraz zorlayarak maçı kazanmış olduk."
HENÜZ TAKIM OLAMADIK
Tecrübeli hoca, "Bir değişikliğe gittik 36'da. Bu da bize olumlu yansıdı. Lens, Caner iyi durumda. Daha çok çalışmamız gerekiyor. Daha takım olgusunu tam yerleştirmedik" diyerek sözlerini tamamladı.
ERMAN TOROĞLU 90 ARTI FUTBOL
Beşiktaş sakat, tuhaf ve değişik oynuyor. Bir yarıda o takım, bir yarıda o takım. Beşiktaş'ın ne halt yapacağı belli değil. Erzurum'u da anlamak mümkün değil. İlk yarıdaki pozisyonları başka takıma karşı girseler farklı olurdu. İki farklı Beşiktaş izledik.
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