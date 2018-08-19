Geçtiğimiz hafta Eskişehirspor'u mağlup ederek lige galibiyetle başlayan Giresunspor dün de Osmanlıspor'u deplasmanda 1-0 yenerek 2'de 2 yapmayı başardı. Yeşil- Beyazlı ekip üstün oynadığı ilk devreyi 33'te Kürşad'ın golüyle 1-0 önde kapattı. 2. yarıda Osmanlıspor daha atak bir futbol sergilese de kontrolu elinden bırakmayan Karadeniz ekibi karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak ligdeki iddiasını ortaya koydu. Böylece Giresunspor 6 puana ulaştı.
Giresunspor’u tutana aşkolsun!
Türkiye 1. Ligi’nin iddialı takımı Giresunspor, Osmanlıspor’u deplasmanda Kürşad’ın golüyle devirdi. Yeşil-Beyazlı ekip böylece ligde 2’de 2 yaparak raipklerine şimdiden gözdağı verdi
Etiketler: Osmanlıspor , Türkiye , Giresunspor , Karadeniz , Eskişehirspor , Kürşad , 1-0
- 19 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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