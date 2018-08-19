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Galatasaray'da Mario Gomez bombası!

Galatasarayda Mario Gomez bombası!

Şampiyonlar Ligi maçları öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına tam gaz sürdüren Galatasaray'da, kısa süre içerisinde stoper, orta saha ve forvet transferlerinin de tamamlanacağı tahmin ediliyor.

  • 19 Ağustos 2018, Pazar 10:30
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