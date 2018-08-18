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F.Bahçe maçında kriz! G.Saraylılardan tepki yağıyor

'nin ile deplasmanda karşılaştığı maç öncesinde ev sahibi takımın stadında skorboard krizi yaşandı.

F.Bahçe maçında kriz! G.Saraylılardan tepki yağıyor

'nin ile deplasmanda karşılaştığı maç öncesinde ev sahibi takımın stadında skorboard krizi yaşandı. stadındaki 'skorboard'a sarı lacivertlilerin 'ı 6-0 yendiği maçın skoru yansıtıldı.

Sosyal medyaya düşen fotoğrafın ardından sarı kırmızılı camia Yeni Malatya yönetimine tepki gösterdi.

ultrAslan'dan sert açıklama:

Her zaman dost yaklaşımlarıyla bildiğimiz Malatyaspor camiasını bu sorumsuzluktan dolayı kınıyoruz.

Malatyaspor camiası olayın arkasındaki provokatörü bularak gereğini yapmalıdır.

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  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi 22:42
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