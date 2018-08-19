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’nın ayak sesleri

yenilgisi sonrasında ‘’de gemileri batan’ Trabzon, galibiyetiyle kendine geldi. Özellikle ilk yarıdaki iştahlı futbol, sonrası taraftar ve camia, "İşte 'nın ayak sesleri" yorumunu yaptı

Fırtına’nın ayak sesleri
Trabzon 'de evinde oynadığı ilk maçta Sivasspor'u 3-1 yenerken özellikle ilk yarıda ortaya koyduğu futbolla taraftarını sevindirdi. 1 hafta önce Medipol Başakşehir maçında rakip kaleye gidemeyen, pozisyona giremeyen takımdan eser kalmamıştı. Trabzon, maçına büyük bir iştahla başladı.

BU OYUN 90 DAKİKAYA YAYILMALI
İlk 30 dakikada ortaya konan futbol, atılan goller ilerisi için büyük bir umut aşıladı. Trabzonspor camias bu oyunun genele yayılması gerektiğini söyleyerek, "İşte Trabzon'un ayak sesleri" yorumunu yaptı.

KARAMAN: BU DAHA BAŞLANGIÇ
Trabzon yerel medyası, galibiyete geniş yer ayırırken ilk yarıdaki etkili oyuna işaret etti. ise oyuncularına, "Bu daha başlangıç. Birbirimize sahip çıkarsak başaramayacağımız bir şey yok" dedi.
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