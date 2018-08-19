Trabzonspor ile Sivas arasındaki mücadeleyi tribünden izleyen 29 yaşındaki forvet oyuncusu Anthony Nwakaeme, Bordo-Mavili taraftarlara hayran kaldı. Yarın Trabzonspor için resmi sözleşmeyi imzalayacak Nwakaeme, "Trabzon futbol kenti. Taraftarlar harika. Burada olduğum için çok mutluyum" dedi.
Anthony Nwakaeme hayran kaldı
Sivasspor maçını izleyen Nijeryalı golcü, taraftarlara hayran kaldı...
Etiketler: Sivas , Anthony Nwakaeme , Sivasspor , Trabzonspor
- 19 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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