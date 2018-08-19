Anthony Nwakaeme hayran kaldı

Trabzonspor ile Sivas arasındaki mücadeleyi tribünden izleyen 29 yaşındaki forvet oyuncusu Anthony Nwakaeme, Bordo-Mavili taraftarlara hayran kaldı. Yarın Trabzonspor için resmi sözleşmeyi imzalayacak Nwakaeme, "Trabzon futbol kenti. Taraftarlar harika. Burada olduğum için çok mutluyum" dedi.