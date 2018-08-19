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hayran kaldı

spor maçını izleyen Nijeryalı golcü, taraftarlara hayran kaldı...

Anthony Nwakaeme hayran kaldı
Trabzonspor ile Sivas arasındaki mücadeleyi tribünden izleyen 29 yaşındaki forvet oyuncusu Anthony Nwakaeme, Bordo-Mavili taraftarlara hayran kaldı. Yarın Trabzonspor için resmi sözleşmeyi imzalayacak Nwakaeme, "Trabzon futbol kenti. Taraftarlar harika. Burada olduğum için çok mutluyum" dedi.
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