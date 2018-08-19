Trabzonspor Asbaşkanı, "Trabzonspor'un bu sene hem sahada hem ekonomide hem de birliktelik anlamında toparlanma yılı olması lazım. Bu arada erken gelen bir başarı olursa ondan da son derece mutlu oluruz." dedi. Hacısalihoğlu, Sivas'u yendikleri maçla ilgili olarak, "Bizim bu galibiyete ihtiyacımız vardı" derken 1 stoper alabileceklerini belirtti.
Bizim için toparlanma yılı
Hacısalihoğlu, “Bu sene ekonomi ve birliktelik anlamında toparlanma yılı olması lazım” dedi
- 19 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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