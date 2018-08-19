Fenerbahçe'nin transer gündemindeki isimlerden FK Krasnodar'ın sol beki Cristian Ramirez, İstanbul'a geliyor. Ramirez'i getiren uçak Sabiha Gökçen Havaalanı'na iniş yapacak..
1.74 boyundaki ve 24 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu yolculuğu öncesi sosyal medyadan da bir paylaşımda bulundu.
İşte Ramirez'in sosyal medya hesabından takipçileriyle uçağa binmeden önce yaptığı paylaşım:
1.74 boyundaki ve 24 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu yolculuğu öncesi sosyal medyadan da bir paylaşımda bulundu.
İşte Ramirez'in sosyal medya hesabından takipçileriyle uçağa binmeden önce yaptığı paylaşım:
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