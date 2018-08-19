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için 'a geliyor!

Adı ile anılan , 'a geliyor.

Fenerin yeni yıldızı yola çıktı!
'nin transer gündemindeki isimlerden FK Krasnodar'ın sol beki ​, 'a geliyor. Ramirez'i getiren uçak Sabiha Gökçen Havaalanı'na iniş yapacak..



1.74 boyundaki ve 24 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu yolculuğu öncesi sosyal medyadan da bir paylaşımda bulundu.

İşte Ramirez'in sosyal medya hesabından takipçileriyle uçağa binmeden önce yaptığı paylaşım:

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  • 19 Ağustos 2018, Pazar 12:34
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