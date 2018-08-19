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'a kardeş kazığı

’ın, hayatının şokunu yaşadığı iddia edildi. Futbolcunun kardeşi tarafından dolandırıldığı konuşuluyor

Ümit Karan hayatının şokunu yaşadı!
Eski milli futbolcu , sahalara veda ettikten sonra işletmeciliğe adım atmıştı. Önce Maçka'da, ardından da Ataköy'de mekan işleten sporcu, ortaklarının da desteğiyle sektörde adından söz ettirmişti. Cadde'den Mesut Yılmaz'ın haberine göre, Karan'ın son projesiyse, bir oto galeri oldu.

Futbolcu, kardeşi 'la Etiler'de bir oto galeri açarak, lüks araçlar satmaya başladı. Ancak işler umduğu gibi gitmedi!



Tüm parasını bu işe yatıran Karan'ın kardeşi tarafından dolandırıldığı iddia ediliyor. Aykut Karan'ın bir gün içinde her şeyi satarak, Miami'ye kaçtığı konuşuluyor. Yatırımın tamamını kardeşinin üzerine yapan futbolcunun, büyük hayal kırıklığı yaşadığı söylentiler arasında. Hayatının şokuyla karşılaşan Karan'ın, sosyal medya hesaplarından sildiği kardeşiyle bir daha konuşmama kararı aldığı da belirtiliyor.
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  • 19 Ağustos 2018, Pazar 10:59
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