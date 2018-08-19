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Son dakika: Giuliano'yu 'a bildirdi

, Giuliano i için ile görüşmelere başlandığını 'a bildirdi.

Fenerbahçe transferi KAPa bildirdi
Giuliano'nun Kulübü, FC'ye i için görüşmelere başlandığını 'a bildirdi.
KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcumuz Giuliano Victor de Paula'nın Suudi Arabistan Kulübü Al Nassr FC'ye transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."
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  • 19 Ağustos 2018, Pazar 17:13
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