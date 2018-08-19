Fenerbahçe Giuliano'nun Suudi Arabistan Kulübü, Al Nassr FC'ye transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel futbolcumuz Giuliano Victor de Paula'nın Suudi Arabistan Kulübü Al Nassr FC'ye transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."
KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel futbolcumuz Giuliano Victor de Paula'nın Suudi Arabistan Kulübü Al Nassr FC'ye transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.