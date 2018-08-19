Ne Bursa ne Kayseri

Süper Lig'in 2. hafta maçında Bursaspor sahasında Kayserispor'la 0-0 berabere kaldı. Dengeli başlayan maçta ilk etkili atak Bursa'dan geldi. 21. dakikada Barış'ın pasında savunmanın arkasına iyi sarkan Stancu kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu dışarı attı.
YUSUF ZORU BAŞARDI
55. dakikada Kayseri savunmasını eksik yakalayan Timsah'ta Yusuf Erdoğan, arkadaşlarına pas vermek yerine kaleciyi geçmeye çalıştı ancak Lung'a takıldı. Karşılaşma başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi.
YUSUF ZORU BAŞARDI
55. dakikada Kayseri savunmasını eksik yakalayan Timsah'ta Yusuf Erdoğan, arkadaşlarına pas vermek yerine kaleciyi geçmeye çalıştı ancak Lung'a takıldı. Karşılaşma başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi.
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