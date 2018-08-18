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, 'yı açıkladı!

Son dakika gelişmesine göre; , için 'a 4 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceğini ve 3 yıllık sözleşme imzalanan oyuncuya yıllık 1,75 milyon Euro verileceğini açıkladı. Öte yandan Galatasaray, Emre Akbaba'nın ini duyurduğu videoda "" ve "Köprüden önce son çıkış" göndermeleri yaptı

Galatasaray, Emre Akbabayı açıkladı!

, Aytemiz 'dan ettiği için Akdeniz ekibiyle anlaşmaya vardığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı-kırmızılı ekip tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel futbolcu Emre Akbaba ve kulübü Aytemiz Alanyaspor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 4.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcunun kendisiyle de 2018-2019 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 1.750.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."

Öte yandan Galatasaray, Emre Akbaba'nın transferini duyurduğu videoda "" ve "Köprüden önce son çıkış" göndermeleri yaptı.

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  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi 19:28
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