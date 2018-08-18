F.Bahçe Malatya'da kayıp! Müthiş seri bitti

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe, Yeni Malatya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz sezon deplasmanda en çok kazanan takım olan Fenerbahçe, Phillip Cocu yönetiminde sezonun ilk deplasman maçında Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup oldu ve ilk yenilgisini tattı. Fenerbahçe'nin ligde 10 maçlık galibiyet serisi de bu mağlubiyetle son buldu.

Geçen hafta sahasında Bursaspor'u yenerek sezona galibiyetle başlayan Fenerbahçe, ilk deplasmanında ilk yenilgisini yaşayarak 3 puanda kaldı. Geçtiğimiz hafta Göztepe'yi yenen Yeni Malatyaspor ise yeni sezona 2'de 2 yaparak başlayıp 6 puana çıktı.

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, Göztepe deplasmanına çıkacak. Yeni Malatyaspor ise deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.





MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'nin teknik direktör Phillip Cocu, Benfica'ya karşı oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçına göre ilk 11'de 5 değişikliğe gitti.

Cocu, Evkur Yeni Malatyaspor karşısına, Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Skrtel, Neustaedter, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, De Souza, Mehmet Ekici, Ayew, Barış Alıcı, Slimani 11'i ile çıktı.





Tecrübeli teknik adam, Benfica maçında görev alan Isla'nın yerine Şener Özbayraklı, Eljif Elmas'ın yerine De Souza, Alper Potuk'un yerine Mehmet Ekici, Valbuena'nın yerine Barış Alıcı, Giuliano'nun yerine de Slimani'ye ilk 11'de şans verdi.

SLİMANİ İLK KEZ SAHADA

​Fenerbahçe'nin İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'den kiraladığı Cezayirli santrfor İslam Slimani, ilk kez bir maçta sarı-lacivertli formayı giydi.

Teknik direktör Cocu, tecrübeli golcüyü ilk maçında başlangıç 11'inde görevlendirdi.





MALATYA'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in ilk haftasında 3-1 kazandıkları Göztepe maçına göre ilk 11'de 2 oyuncu değişikliğine gitti.

Genç teknik adam, Fenerbahçe karşısına, Ertaç Özbir, Seth, Mina, Sadık Çiftpınar, Rahman Buğra Çağıran, Ahmed Ildiz, Guilherme, Pereira, Aleksic, Adem Büyük, Boutaib ilk 11'yle çıktı.





Bulut, Göztepe maçında oynattığı Dia'nın yerine Pereira'ya görev verirken, kırmızı kart cezalısı Chebake'nin yerinde ise Rahman Buğra Çağıran'ı sahaya sürdü.

KAYISI İKRAMI

Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasını izlemek için kente gelen sarı-lacivertli taraftarlara, Malatya Ticaret Borsası tarafından kayısı ikram edildi.





Yeni Malatya Stadı'nda oynanan karşılaşma öncesinde, özel hazırlanan ve içerisinde hem gün kurusu hem de kükürtlü kayısı bulunan küçük paketler, sarı-lacivertli taraftarlara dağıtıldı.

Öte yandan, her iki takımın taraftarları da maça yoğun ilgi gösterdi. Ev sahibi takım tribünlerin tamamına yakını dolarken, Fenerbahçe taraftarları da kendilerine ayrılan bölümden takımlarını destekledi.