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Galatasaray'dan yılın bombası!

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği için kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Emre Akbaba transferinde mutlu sona ulaşan Sarı-Kırmızılılar'ın Juventus'ta forma giyen önemli bir isimle ilgilendiği ortaya çıktı. Galatasaray'da ayrıca, takımdan ayrılma ihtimali bulunan Bafetimbi Gomis'in yerine düşünülen ilk alternatif Premier Lig'den... İşte Galatasaray'da yaşanan son gelişmeler.

18 Ağustos 2018 Cumartesi, 18:52:10 Güncelleme: 18:55:09
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Galatasaraydan yılın bombası!

EMRE AKBABA'DAN SONRA BİR BOMBA DAHA!

Galatasaray transferde atağa geçti... Sarı-Kırmızılılar, dün Juventus ile yollarını ayıran Claudio Marchisio'nun peşine düştü. Cimbom, 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajeri ile temasa geçti ve oyuncunun şartlarını öğrendi. Yıldız oyuncuyla, G.Saray arasındaki görüşmelerin birkaç gün daha sürecek.

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Galatasaraydan yılın bombası!

​İSPANYOLLAR PUSUDA...

Marchisio Galatasaray dışında birçok Avrupa kulübünü daha peşinden koşturuyor. Özellikle İspanyollar kulüplerinin İtalyan yıldızı transfer etmek için çok ısrarcı oldukları öğrenildi.

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Galatasaraydan yılın bombası!

TRANSFERİ AĞIRDAN ALACAK

2008 yılından beri Juventus'ta forma giyen Marchisio, bitmek bilmez enerjisi ve top tekniğiyle Galatasaray'ın aradığı türden bir oyuncu. Cimbom, bu transferde aceleci olmayacak

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Galatasaraydan yılın bombası!

55 KEZ MİLLİ TAKIMDA OYNADI

55 kez İtalya Milli Takım forması giyen Claudio Marchisio, bu karşılaşmalarda 5 kez fileleri havalandırmayı başardı. Tecrübeli oyuncunun kariyerine hangi takımda devam edeceği birkaç gün içinde netlik kazanacak.

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Galatasaraydan yılın bombası!

NDIAYE DE BİTİYOR

Galatasaray, Emre Akbaba'dan sonra Badou Ndiaye'nin de işini bitiriyor. Sarı-kırmızılılar geçen devre arasında Stoke City'e sattığı Senegalli futbolcuyu bir seneliğine kiralıyor.

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