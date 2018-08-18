Galatasaraydan yılın bombası!

Galatasaray'dan yılın bombası!
Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği için kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Emre Akbaba transferinde mutlu sona ulaşan Sarı-Kırmızılılar'ın Juventus'ta forma giyen önemli bir isimle ilgilendiği ortaya çıktı. Galatasaray'da ayrıca, takımdan ayrılma ihtimali bulunan Bafetimbi Gomis'in yerine düşünülen ilk alternatif Premier Lig'den... İşte Galatasaray'da yaşanan son gelişmeler.
18 Ağustos 2018 Cumartesi, 18:52:10 Güncelleme: 18:55:09
EMRE AKBABA'DAN SONRA BİR BOMBA DAHA!
Galatasaray transferde atağa geçti... Sarı-Kırmızılılar, dün Juventus ile yollarını ayıran Claudio Marchisio'nun peşine düştü. Cimbom, 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajeri ile temasa geçti ve oyuncunun şartlarını öğrendi. Yıldız oyuncuyla, G.Saray arasındaki görüşmelerin birkaç gün daha sürecek.
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