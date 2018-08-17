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Yine yeniden Bolasie

Dirar ve Valbuena’nın maçındaki kötü görüntüsü sonrası F.Bahçe, ile yeniden masaya oturma kararı aldı

Yine yeniden Bolasie
F.Bahçe'de çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor... Sarı-Lacivertliler, daha önce de gündeme gelen için Everton kulübüyle yeniden görüşmelere başlayacak. Fener, oyuncuları Valbuena ve Dirar'ın maçındaki formsuzlukları nedeniyle Bolasie transferini yeniden gündemine aldı.

EVERTON ONU GÖNDERECEK
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin önümüzdeki günlerde 'ye giderek Everton'lı yetkililerle masaya oturması bekleniyor. 29 yaşındaki oyuncu da kadroda düşünülmüyor.



2021 YILINDA SONA ERİYOR
Kongolu kanat oyuncusu Yannick Bolasie'nin Everton ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. Fenerbahçe, oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle transferi kiralık olarak tamamlamak istiyor

32 MAÇTA 8 GOL KAYDETTİ
Everton'ın 29 yaşındaki yıldız oyuncuu Bolasie, geçtiğimiz sezon 'de 16 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. Tecrübeli kanat oyuncusu 32 kez milli takımda forma giyerken 8 kez fileleri havalandırdı.
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