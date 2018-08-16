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'ın rakibi Partizan oldu

'ın Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda rakibi ekibi Partizan oldu.

Beşiktaşın Play-Offtaki rakibi belli oldu

, Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turunda LASK Linz'i eledi ve bir üst tura yükseldi.

Siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi Nordsjaelland'ı eleyen temsilcisi Partizan oldu.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda ilk maçlar 23 Ağustos'ta rövanş maçları ise 30 Ağustos'ta oynanacak. Siyah-beyazlıların Partizan ile ilk maçı deplasmanda oynayacak.

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  • 16 Ağustos 2018, Perşembe 00:15
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