Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turunda LASK Linz'i eledi ve bir üst tura yükseldi.
Siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi Nordsjaelland'ı eleyen Sırbistan temsilcisi Partizan oldu.
UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda ilk maçlar 23 Ağustos'ta rövanş maçları ise 30 Ağustos'ta oynanacak. Siyah-beyazlıların Partizan ile ilk maçı deplasmanda oynayacak.
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