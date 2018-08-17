Fatih Terim'in takımda düşünmediği Lionel Carole'un yeni adresi belli oldu... Fransız yıldız ülkesinin takımlarından Strasbourg'la resmi sözleşme imzaladı.
600 BİN EURO GELECEK
Bugün transferin KAP'a bildirilmesi bekleniyor. Galatasaray'ın Carole'un bonservisinden 600 bin Euro gelir elde edeceği öğrenildi. Yönetim ayrıca Fransız sol beke ödenecek olan 700 bin Euro'luk maaştan da kurtuldu.
Ve Lionel Carole Strasbourg’da
Fatih Terim'in takımda düşünmediği Lionel Carole'un yeni adresi belli oldu... Fransız yıldız ülkesinin takımlarından Strasbourg'la resmi sözleşme imzaladı.
Etiketler: Fatih Terim , Lionel Carole , Galatasaray , euro
- 17 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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