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yönetimi topa tuttu

Vagner Love yönetimi topa tuttu
Santos'a i gerçekleşmeyen , basınına yaptığı açıklamalarda yönetime ateş püskürdü. Vagner Love, "Santos başkanına teşekkür ederim. Ama 'ın beklenmeyen davranışları yüzünden transfer gerçekleşmedi" dedi. Vagner Love'un menajeri Ferreira ise, "Beşiktaş Başkanı korkakça davrandı" ifadesini kullandı.
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