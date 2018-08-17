Santos'a transferi gerçekleşmeyen Vagner Love, Brezilya basınına yaptığı açıklamalarda yönetime ateş püskürdü. Vagner Love, "Santos başkanına teşekkür ederim. Ama Beşiktaş'ın beklenmeyen davranışları yüzünden transfer gerçekleşmedi" dedi. Vagner Love'un menajeri Ferreira ise, "Beşiktaş Başkanı korkakça davrandı" ifadesini kullandı.
Vagner Love yönetimi topa tuttu
Etiketler: Vagner Love , Beşiktaş , Brezilya , transfer
- 17 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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