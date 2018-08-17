Yol Durumu
  1. Kartal’ın rakibi Partizan oldu
  2. Vagner Love yönetimi topa tuttu

Orman’dan ’ye teşekkür

Orman’dan TRT’ye teşekkür
TRT maçın başlamasına 2 saat kala karşılaşmanın yayın haklarını satın aldı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'le yaptığı görüşme sonrasında maçın TRT'de yayınlandığı öğrenildi. Beşiktaş Kulübü bu gelişmenin ardından internet sitesinden TRT'ye teşekkür etti.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar