Orman’dan TRT’ye teşekkür

TRT maçın başlamasına 2 saat kala karşılaşmanın yayın haklarını satın aldı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'le yaptığı görüşme sonrasında maçın TRT'de yayınlandığı öğrenildi. Beşiktaş Kulübü bu gelişmenin ardından internet sitesinden TRT'ye teşekkür etti.