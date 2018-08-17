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küsmedi hayat kurtardı

’ın yıldızı gönderilecek isimler arasındaydı. Ama dün gece attığ ı golle gecenin kahramanı oldu...

Negredo küsmedi hayat kurtardı
Siyah-beyazlılar'ın golcüsü Alvaro Negredo, takımdan gönderilecekler arasındaydı. Ancak dün gece attığı golle gecenin kahramanı olmayı başardı. 18 dakika sahada kalan tecrübeli oyuncu, ceza sahasında 1 kez topla buluştu ve golünü atmayı başardı.
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