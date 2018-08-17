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- maçında ilk 11'ler belli oldu

Spor Toto 'in ilk haftasında deplasmanda 'e 2-0 mağlup olan , ikinci haftada sahasında Demir Grup Sivaspor'u konuk edecek. ekibinin hedefi mutlak galibiyet. İşte Trabzonspor - maçının ilk 11'leri...

Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor maçında ilk 11ler belli oldu

Medical Park Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem yönetecek. Bordo-mavili takımda Vahid Amiri ile Kamil sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak. 'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.

TRABZONSPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR

STAT: Medical Park Stadı
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu
SAAT: 21:45
YAYIN: beIN SPORTS 1

TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Zargo Toure, Hosseini, Onazi, Novak, Olcay, Sosa, Abdülkadir, Yusuf, Rodallega

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan, Douglas, Medjani, Uğur, Ziya, Emre, , Ndinga, Rybalka, Robinho, Kone


90 GÜN SONRA TARAFTARIYLA BULUŞUYOR

, 'de 90 gün sonra Medical Park Stadı'nda bordo-mavili taraftarlarla buluşacak. Geçen sezon 18 Mayıs'ta ile karşılaşan ekibi, bu sezon ilk kez taraftarı önünde bir lig maçına çıkacak.

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  • 17 Ağustos 2018, Cuma 19:42
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