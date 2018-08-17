Medical Park Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Bordo-mavili takımda Vahid Amiri ile Kamil Ahmet Çörekçi sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Burak Yılmaz'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.



TRABZONSPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR

STAT: Medical Park Stadı

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

SAAT: 21:45

YAYIN: beIN SPORTS 1

TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Zargo Toure, Hosseini, Onazi, Novak, Olcay, Sosa, Abdülkadir, Yusuf, Rodallega

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan, Douglas, Medjani, Uğur, Ziya, Emre, Hakan Arslan, Ndinga, Rybalka, Robinho, Kone



90 GÜN SONRA TARAFTARIYLA BULUŞUYOR

Trabzonspor, Süper Lig'de 90 gün sonra Medical Park Stadı'nda bordo-mavili taraftarlarla buluşacak. Geçen sezon 18 Mayıs'ta Kardemir Karabükspor ile karşılaşan Karadeniz ekibi, bu sezon ilk kez taraftarı önünde bir lig maçına çıkacak.