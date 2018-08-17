Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Medical Park Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Bordo-mavili takımda Vahid Amiri ile Kamil Ahmet Çörekçi sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Burak Yılmaz'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.
90 GÜN SONRA TARAFTARIYLA BULUŞUYOR
Trabzonspor, Süper Lig'de 90 gün sonra Medical Park Stadı'nda bordo-mavili taraftarlarla buluşacak. Geçen sezon 18 Mayıs'ta Kardemir Karabükspor ile karşılaşan Karadeniz ekibi, bu sezon ilk kez taraftarı önünde bir lig maçına çıkacak.
TRABZONSPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR
STAT: Medical Park Stadı
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu
SAAT: 21:45
YAYIN: beIN SPORTS 1
TRABZONSPOR: Onur Recep Kıvrak, Joao Pereira, Zargo Toure, Mustafa Akbaş, Ogenyi Onazi, Luis Ibanez, Juraj Kucka, Jose Sosa, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı,Hugo Rodallega
TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan, Douglas, Medjani, Uğur, Ziya, Emre, Hakan Arslan, Ndinga, Rybalka, Robinho, Kone
TEKNİK DİREKTÖR: Tamer Tuna
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