Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Medical Park Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Bordo-mavili takımda Vahid Amiri ile Kamil Ahmet Çörekçi sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Burak Yılmaz'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.



90 GÜN SONRA TARAFTARIYLA BULUŞUYOR

Trabzonspor, Süper Lig'de 90 gün sonra Medical Park Stadı'nda bordo-mavili taraftarlarla buluşacak. Geçen sezon 18 Mayıs'ta Kardemir Karabükspor ile karşılaşan Karadeniz ekibi, bu sezon ilk kez taraftarı önünde bir lig maçına çıkacak.

TRABZONSPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR

STAT: Medical Park Stadı

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

SAAT: 21:45

YAYIN: beIN SPORTS 1

TRABZONSPOR: Onur Recep Kıvrak, Joao Pereira, Zargo Toure, Mustafa Akbaş, Ogenyi Onazi, Luis Ibanez, Juraj Kucka, Jose Sosa, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı,Hugo Rodallega

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan, Douglas, Medjani, Uğur, Ziya, Emre, Hakan Arslan, Ndinga, Rybalka, Robinho, Kone

TEKNİK DİREKTÖR: Tamer Tuna