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Ne özür diliyor, ne de gitmek istiyor!

’in “özür” beklentisine yanıt vermeyen , Suudi Arabistan’dan gelen teklifi de geri çevirdi

Ne özür diliyor, ne de gitmek istiyor!
Galatasaray'da Bafetimbi Gomis krizi büyüyor... Teknik direktör Fatih Terim'in "özür" beklentisine henüz yanıt vermeyen Fransız yıldız geri adım atmıyor. İkili arasında adeta soğuk savaş yaşanırken, bu durum hem futbolcuları hem de yöneticilerin canını sıkıyor. YİNE KULÜBEDE
Gomis buna karşın takımdan ayrılmayı da düşünmüyor. Son olarak Suudi Arabistan kulübü Al Ahli'den cazip bir teklif alan Fransız yıldız olumsuz yanıt verdi. Gomis'in Göztepe maçında da yedek oturması bekleniyor.
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