Emre Akbaba çalımı

Ezeli rakipler, bu kez transferde karşı karşıya... Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde yer alan Emre Akbaba için Fenerbahçe devreye girdi, ortalık fena karıştı. Sarı-Lacivertliler dün Alanya- spor kulübüyle masaya oturdu ve resmi teklif yaptı.
ALANYA TEKLİFİ KABUL ETTİ
Gelen bilgilere göre Fenerbahçe bonservis bedeli olarak 4 milyon Euro, genç yıldıza yıllık 2 milyon Euro önerdi. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun bu teklifi kabul ettiği öğrenildi.
BUGÜN BİR GÖRÜŞME DAHA VAR
Ardından Galatasaray harekete geçti... Abdurrahim Albayrak ile Alanya Başkanı Hasan Çavuşoğlu, TT Stadı'nda görüştü. İkili bugün birkez daha bir araya gelecek ve G.Saray anlaşma zemini arayacak
İDMANDA EMRE'Yİ ALKIŞLADILAR
Her seferinde Galatasaray forması giymek istediğini söyleyen Emre Akbaba dün Alanya ile idmana çıktı. Futbolcular ve teknik direktör Mesut Bakkal'ın genç yıldızı alkışlayarak tebrik etmesi dikkat çekti
ALANYA TEKLİFİ KABUL ETTİ
Gelen bilgilere göre Fenerbahçe bonservis bedeli olarak 4 milyon Euro, genç yıldıza yıllık 2 milyon Euro önerdi. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun bu teklifi kabul ettiği öğrenildi.
BUGÜN BİR GÖRÜŞME DAHA VAR
Ardından Galatasaray harekete geçti... Abdurrahim Albayrak ile Alanya Başkanı Hasan Çavuşoğlu, TT Stadı'nda görüştü. İkili bugün birkez daha bir araya gelecek ve G.Saray anlaşma zemini arayacak
İDMANDA EMRE'Yİ ALKIŞLADILAR
Her seferinde Galatasaray forması giymek istediğini söyleyen Emre Akbaba dün Alanya ile idmana çıktı. Futbolcular ve teknik direktör Mesut Bakkal'ın genç yıldızı alkışlayarak tebrik etmesi dikkat çekti
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