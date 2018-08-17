Taraftarı önünde sezonun ilk maçına Göztepe karşısında çıkacak olan Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Futbolcularıyla bir toplantı yapan Fatih Terim iyi futbol çağrısı yaptı... Tecrübeli hocanın, "Akhisar ve A.Gücü maçlarında kalitemizin uzağındaydık. Şimdi taraftarımızın önünde, güzel bir zeminde oynayacağız" dediği öğrenildi.
Terim'den futbolculara: İyi futbol zamanı
Tecrübeli hoca, “Zemin güzel, taraftar arkamızda olacak. Mazeret yok” dedi
Etiketler: futbol , Fatih Terim , Galatasaray , zemin , Tecrübeli , Göztepe
- 17 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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