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Terim'den culara: İyi futbol zamanı

hoca, “ güzel, taraftar arkamızda olacak. Mazeret yok” dedi

Terimden futbolculara: İyi futbol zamanı
Taraftarı önünde sezonun ilk maçına Göztepe karşısında çıkacak olan Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. cularıyla bir toplantı yapan Fatih Terim iyi futbol çağrısı yaptı... hocanın, "Akhisar ve A.Gücü maçlarında kalitemizin uzağındaydık. Şimdi taraftarımızın önünde, güzel bir de oynayacağız" dediği öğrenildi.
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