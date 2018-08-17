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Son dakika: Emre Akbaba Galatasaray'da

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Emre Akbaba savaşını sarı-kırmızılı takım kazandı.

Cimboma transfer müjdesi! Akşam saatlerinde...

Dün akşam sarı-lacivertli kulüple anlaşan Alanya ekibi, 24 yaşındaki futbolcuyu Fenerbahçe'ye göndermek için baskı yapmıştı.

G.SARAY'DAN BAŞKA BİR TAKIMA GİTMEM

Küçüklükten beri Galatasaray'ı tuttuğunu söyleyen yetenekli futbolcu, başka bir takımda oynamak istemediğini yönetime iletince çıkmaza girmişti.

ALACAKLARINDAN VAZGEÇTİ

3 milyon euroluk teklifi, sponsorlar aracılığıyla 4 milyon euroya çıkaran Cimbom, Emre Akbaba'yı kadrosuna katmayı başardı.

Öte yandan Emre'nin Galatasaray'a transfer olabilmek için Alanyaspor'daki alacaklarından vazgeçtiği öğrenildi.

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  • 17 Ağustos 2018, Cuma 16:05
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