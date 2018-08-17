Hedefim Olimpiyatlar

Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metrede altın madalya kazanan Ramil Guliyev hedefinde Avrupa rekorunu kırmak ve olimpiyat madalyası kazanmak olduğunu söyledi. Guliyev, "Çalışınca oluyor. Bu hedefimi gerçekleştirmek için elimden geleni yapacağım" dedi.