Haydi çocuklar

Türk basketbolunda yeni bir dönem başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye'de basketbol seferberliğini başlatan iş birliği protokolüne imza attı. Bu projeye "Haydi sahaya" adı verildi.
ÇOCUKLARA HİZMET İÇİN VARIZ
Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bakanlıkların çocuklara hizmet için var olduğunu söyleyerek, "Projede inanılmaz bir emek var. Çocuklarımızın sporla ve sanatla buluşması önemli. Spor ile sanatın ince ayarından geçmemiş çocukların şahsiyet ve duygu eğitimi tamamlanamaz" dedi.
BU ÜLKENİN GENÇLERİNE İNANIYOR VE GÜVENİYORUZ
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin ve çocukların emniyet ve huzurlarının önemli olduğunu söyleyerek, "Ülkenin gençlerine inanıyor ve güveniyoruz. Önemli bir seferberlik başladı" dedi.
FİKİR LİDERİ CUMHURBAŞKANI
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Bu projenin fikir lideri sayın cumhurbaşkanımızdır" ifadesini kullandı.
ÇOCUKLARA HİZMET İÇİN VARIZ
Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bakanlıkların çocuklara hizmet için var olduğunu söyleyerek, "Projede inanılmaz bir emek var. Çocuklarımızın sporla ve sanatla buluşması önemli. Spor ile sanatın ince ayarından geçmemiş çocukların şahsiyet ve duygu eğitimi tamamlanamaz" dedi.
BU ÜLKENİN GENÇLERİNE İNANIYOR VE GÜVENİYORUZ
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin ve çocukların emniyet ve huzurlarının önemli olduğunu söyleyerek, "Ülkenin gençlerine inanıyor ve güveniyoruz. Önemli bir seferberlik başladı" dedi.
FİKİR LİDERİ CUMHURBAŞKANI
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Bu projenin fikir lideri sayın cumhurbaşkanımızdır" ifadesini kullandı.
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